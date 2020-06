DFB-Pokal-Halbfinale : Liveticker: Schafft der 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen das nächste Pokal-Wunder?

Vor drei Monaten bejubelten die Spieler des 1. FC Saarbrücken euphorisch den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Geht es noch eine Runde weiter? Foto: dpa/Thomas Frey

Völklingen Vor rund drei Monaten gelang dem FCS der Fußball-Coup im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. In Völklingen konnten die Spieler des Viertligisten noch mit ihren Fans über den Viertelfinalsieg im DFB-Pokal jubeln. Nun hoffen sie am Dienstagabend ab 20.45 Uhr gegen den nächsten Bundesligisten, Bayer Leverkusen, auf eine neue Sensation. Im Völklinger Stadion sind diesmal aber keine Zuschauer zugelassen. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der 1. FC Saarbrücken gilt als Außenseiter im Halbfinale des DFB-Pokals. Schließlich sind die Saarländer der erste Viertligist, der es unter die letzten Vier geschafft hat.

Ob der 1. FC Saarbrücken nachdem er den 1. FC Köln, Jahn Regensburg, Karlsruher SC und auch die Fortuna aus dem Pokal geworfen hat, nun auch den Einzug ins DFB-Pokalfinale schafft – das und alles Wissenswerte rund um das historische Spiel im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion erfahren Sie ab dem Nachmittag des Spieltags hier.