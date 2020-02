Saarbrücken Wir berichten in unserem Ticker live über das SFV-Hallenmasters. Für den Amateurfußball im Saarland ist es der Höhepunkt der Hallenrunde in der Winterpause, nach 46 Qualifikationsturniere kämpfen acht Clubs um den Titel.

Zwölf Spiele in der Vorrunde, zwei Halbfinal-Begegnungen und das Finale stehen an diesem Sonntag (2. Februar) ab 13 Uhr auf dem Spielplan. Für das Finalturnier in der Saarlandhalle in Saarbrücken haben sich der SV Auersmacher, Hellas Bildstock, der FV Diefflen, der FV Eppelborn, Röchling Völklingen, Hertha Wiesbach, der SV Mettlach und die Sportfreunde Köllerbach qualifiziert.