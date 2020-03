Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf : Liveticker: Schafft der FCS gegen Düsseldorf eine neue Sensation im Pokal?

Foto: BeckerBredel

Völklingen Gelingt dem 1. FC Saarbrücken die nächste Sensation im DFB-Pokal? Im Viertelfinale empfängt der Viertligist am Dienstagabend den Erstligisten Fortuna Düsseldorf. Was am Spieltag im Saarland los ist, erfahren Sie in unserem Liveticker.

Der 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals – wann hat es das zuletzt gegeben? 1985 erreichten die Blau-Schwarzen sogar das Halbfinale, dort mussten sie sich dem späteren Pokalsieger Bayer Uerdingen mit 0:1 geschlagen geben. Einer der Pokalhelden von damals: Wolfgang Seel.

Der frühere Nationalspieler befand sich Mitte der Achtzigerjahre im Herbst seiner Karriere, nach den Sternstunden im Pokal gelang ihm mit dem FCS der Aufstieg in die Bundesliga. Heute gehört Seel dem Aufsichtsrat der Saarbrücker an, sein Club kämpft um die Rückkehr in die 3. Liga. Umso erstaunlicher ist es, dass der FCS nun im Viertelfinale des DFB-Pokals steht – neben sieben Erstligisten.

Wem drückt Seel am Dienstagabend die Daumen? Eine nicht unberechtigte Frage, schließlich gilt der Saarländer bei Fortuna Düsseldorf als Idol, zwei Mal gewann er mit den Rheinländern den DFB-Pokal. 1979 gelang ihm im Endspiel gegen Hertha BSC das entscheidende Tor. „Ich hoffe, wir gewinnen 2:1, wir spielen schließlich zu Hause“, sagt Seel – und meint Saarbrücken.

Ob der 1. FC Saarbrücken nach dem Bundesligisten 1. FC Köln und den Zweitligisten Jahn Regensburg und Karlsruher SC auch die Fortuna aus dem Pokal wirft – das und alles Wissenswerte rund um das historische Spiel im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion erfahren Sie ab dem Nachmittag des Spieltags hier.

Mehrere SZ-Reporter berichten live von unterwegs und aus der Redaktion in Saarbrücken. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, klicken Sie bitte auf „Aktualisieren“.