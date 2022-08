Leichtathletik : Lita Baehre muss beim City Jump in St. Wendel passen

Bo Kanda Lita Baehre, frischgebackener Stabchochsprung-Vizeeuropameister, kann verletzungsbedingt nicht in St. Wendel starten. Foto: dpa/Sven Hoppe

St Wendel Das Stabhochsprung-Meeting City Jump an diesem Mittwoch (ab 18 Uhr) auf dem Schlossplatz in St. Wendel wird ohne Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre stattfinden. Der 23-Jährige musste seinen Start kurzfristig absagen und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr springen in diesem Jahr.

Lita Baehre war am vergangenen Sonntag bei seinem Heim-Meeting in Leverkusen ein Fauxpas unterlaufen. Er hatte bei 5,81 Metern den Einstichkasten verfehlt und so keine Chance, den Stab zu biegen. „Ich bin quasi auf die Bahn zurückgeschickt worden und habe mir dabei den Fuß geprellt“, sagte er. Bitte für die saarländischen Leichtathletik-Fans, denn Lita Baehre war als Zugpferd für die Veranstaltung gedacht.