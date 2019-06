Radsport : Klein wird deutsche Meisterin im Zeitfahren

Spremberg Radprofi Lisa Klein aus Völklingen-Lauterbach hat bei den deutschen Straßenradmeisterschaften im Einzelzeitfahren erstmals den Titel gewonnen. Die in Erfurt lebende 22-Jährige siegte am Freitag in Spremberg über die 30-Kilometer-Distanz in 38:49 Minuten.

