Ringer Peter Öhler Eine Liebeserklärung an „seinen“ KSV

Eine der tragenden Säulen in der Mannschaft des KSV ist in dieser Saison einmal mehr Greco-Spezialist Peter Öhler. In seiner Gewichtsklasse bis 98 Kilo hat der Schwarzwälder in der Rückrunde bislang alle Kämpfe gewonnen. In der Vorrunde stellte er sich in den Dienst der Mannschaft, trat in der Klasse bis 120 Kilo an und gab auch dort nur ein Duell ab. „Bislang bin ich mit meiner Saison sehr zufrieden. Es ist eine ganze Zeit her, dass ich eine Saison so gut und ohne Verletzungsprobleme durchringen konnte“, sagt der Polizeibeamte: „Und natürlich will ich diese Welle jetzt weiterreiten und die Runde auch so erfolgreich wie irgend möglich beenden.“