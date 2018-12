Der 22-Jährige spielte so stark, dass sogar TSG-Torwart Oliver Baumann um Gnade bat. „Nach dem x-ten Konter habe ich zu ihm gesagt, dass er jetzt bitte damit aufhören soll“, gestand Baumann. Auch 1899-Trainer Julian Nagelsmann und City-Kollege Pep Guardiola hatten für den Auftritt des deutschen Nationalspielers nur Lobeshymnen übrig. Als Gruppenvierter verpasste der aus der Champions League ausgeschiedene Fußball-Bundesligist nach dem letzten Spieltag auch den Sprung in die Europa League. Man habe „als Neuling außergewöhnliche Spiele abgeliefert“, sagte Nagelsmann trotzdem und sprach von tollen Momenten. Allerdings: Mit ihm als Traner holte Hoffenheim in insgesamt 14 Europacup-Partien nur einen Sieg.