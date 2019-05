Leichtathletik-Saarlandmeisterschaft : Sahner wirft am weitesten, Moll stößt 18,02 Meter

Rehlingen Saarlandmeisterschaften in Rehlingen und Dillingen.

Für die Höhepunkte bei den Landesmeisterschaften der Leichtathleten sorgten am Wochenende die Hammerwerfer. In der Männerkonkurrenz waren am Samstag in Rehlingen drei Athleten aus den Top Acht der deutschen Bestenliste am Start. Den Titel sicherte sich der favorisierte Andreas Sahner mit 68,46 Metern.