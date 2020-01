Saarlandmeisterschaft : Leichtathleten kämpfen in Saarbrücken um Titel

Saarbrücken An der Hermann-Neuberger-Sportschule finden die Hallen-Saarlandmeisterschaften der U 16, der U 20 und der Aktiven statt.

An diesem Wochenende finden für die saarländischen Leichtathleten gleich mehrere Landesmeisterschaften an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken statt. Am Samstag, 11. Januar, werden ab 14.25 Uhr die U 16-Hallenmeister gesucht. Unter den Teilnehmern ist mit 800-Meter-Läufer Leon Glaub von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal ein Talent aus dem Regionalverband, das in der Altersklasse M 15 Titelchancen hat.