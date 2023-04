Leichtathletik Ringers Punktlandung Richtung Paris

„Auf den letzten 200 Metern musste ich kämpfen, aber am Ende hat es ja richtig gut gepasst. Irgendwann kurz vor dem Ziel wurde es schon ein bisschen hart“, sagte Ringer nach seiner Punktlandung, mit der er in Hamburg auf Platz vier landete, „bis Kilometer 30 habe ich mich richtig gut gefühlt, auch meine Tempomacher waren gut. Dann musste ich mich durchbeißen. Die Zuschauer haben mich da noch einmal gepusht. Ich habe mich besser gefühlt als bei der EM in München.“ Für Ringer bedeutete die Zeit zugleich eine neue persönliche Bestleistung – eine Startgarantie für Paris ist sie aber nicht. automatisch in Paris dabei sein wird er nicht. Die Konkurrenz in Deutschland ist mit Läufern wie Amanal Petros (Berlin), Filmon Abraham (Regensburg) oder Haftom Welday (Hamburg) so groß wie lange nicht mehr. Doch Ringer, der die Fans mit seinem Schlussspurt zu Gold in München so begeistert hatte, bleibt cool. „Ich lasse mich davon nicht beeinflussen und muss meine eigenen Ziele weiter verfolgen“, sagte er: „Ich muss mein Ding durchziehen.“