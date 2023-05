Prothesen-Weitspringer Rehm Fällt beim Pfingstsportfest in Rehlingen wieder ein Weltrekord?

Einen Weltrekord live zu erleben – so etwas passiert nicht oft in der Leichtathletik. Gut 48 Jahre ist es etwa her, als die Besucher des Leichtathletik-Pfingstsportfestes in Rehlingen (Landkreis Saarlouis) die Gelegenheit hatten, im altehrwürdigen Bungertstadion einem solchen Ereignis beizuwohnen.