Leichtathletik-Pfingstsportfest in Rehlingen Stelldichein der Leichtathletik-Stars

Das 58. Pfingstsportfest an diesem Sonntag (Vorprogramm mit dem Nachwuchs des LC Rehlingen ab 15 Uhr, Hauptprogramm ab 16 Uhr) im Rehlinger Bungert­stadion lockt mit einer starken Besetzung. Erstmals überhaupt in der langen Geschichte der Leichtathletik-Traditionsveranstaltung wird Rehlingen als „Silver Level Meeting“ geführt und gehört zur „World Athletics Continental Tour“ des Weltverbandes. Die Wettkampf-Serie ist nach der Diamond League die zweite Stufe internationaler eintägiger Events. Die SZ gibt einen Überblick, was die Fans am Sonntag in ausgewählten Disziplinen erwartet.