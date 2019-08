Gesundheitliche Probleme : Rehlinger Leichtathletin Laura Müller beendet Saison vorzeitig

Saarbrücken Leichtathletin Laura Müller hat ihre Saison vorzeitig beendet. Das gab die Sprinterin des LC Rehlingen am Sonntagabend bekannt.

„Leider werde ich dieses Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten“, erklärte die 23-Jährige bei Facebook. „Weitere gesundheitliche Probleme haben mich wieder ausgebremst, so dass eine störungsfreie Vorbereitung Richtung WM nicht möglich ist.“ Ihr Fokus liege nun auf dem Olympiajahr 2020, so Müller. Nähere Angaben machte die Spitzenathletin nicht.

Damit fehlt die Saarländerin bei der Leichtathletik-WM, die Ende September in Doha beginnt. Die Wettkämpfe hätten für sie der späte Höhepunkt eines Jahres werden können, in dem Müller mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Beim Pfingssportfest in Rehlingen hatte sie im Juni über 100 Meter mit 11,15 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit erreicht, zum zweiten Mal in dieser Saison. Damit erfüllte sie auch die WM-Norm für Doha. Damit bestätigte sie ihre Frühform aus der Hallensaison. Im Mai war Müller bei der Staffel-WM in Yokohame ebenfalls schnell unterwegs gewesen.