Leichtathletik 77. Crosslauf-DM in Perl – Hoffnungsträger aus dem Saarland mit dabei

Die 77. Auflage der deutschen Meisterschaften im Crosslauf findet an diesem Samstag erstmals im Saarland statt. Auf der Strecke am Schengen-Lyzeum in Perl werden in elf DM-Läufen, die ab 9.30 Uhr über die Bühne gehen, 869 Läuferinnen und Läufer um die Titel wetteifern. Nach dem Dauerregen der letzten Tage müssen sich alle auf eine ziemliche Schlammschlacht einstellen.