Volleyball : Lebacher Reichert im Kader für Olympia-Quali in Berlin

Berlin Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani hat sein Aufgebot für die Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin bekannt gegeben. Kapitän Lukas Kampa, Starspieler Georg Grozer und der Lebacher Moritz Reichert, Kapitän des deutschen Meisters Berlin Recycling Volleys, führen den 15 Mann starken Kader an, der am 26. Dezember im Trainingszentrum in Kienbaum zusammenkommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Aufgebot steht mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Länderspiel auch Libero Markus Steuerwald (30) vom VfB Friedrichshafen.