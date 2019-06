Pfingstsportfest in Rehlingen : Heimspiel für die „Allessprinterin“

Egal ob 100 Meter, 200 Meter oder 400 Meter – Sprinterin Laura Müller vom LC Rehlingen hat auf allen drei Distanzen die Fähigkeiten, sich für internationale Meisterschaften zu qualifizieren. Foto: Andreas Schlichter

Rehlingen Leichtathletin Laura Müller startet beim Pfingstsportfest ihres LC Rehlingen über 100 Meter und in der 4x100-Meter-Staffel.

Es ist nicht immer einfach im Leben, Entscheidungen zu treffen. Doch manchmal ist es auch positiv – dann, wenn man die freie Auswahl hat. In dieser Position findet sich Laura Müller seit geraumer Zeit. Die 23-Jährige vom LC Rehlingen ist die schnellste Frau des Saarlandes – und gleich auf drei Strecken zu Hause. In diesem Jahr sticht zur Abwechslung bei Müller mal die Königsdistanz der Sprinter hervor – die 100 Meter. Gerade zwei Wochen ist es her, da pulverisierte Müller ihren eigenen Saarlandrekord auf der schnellen Tartanbahn in Weinheim und lief 11,16 Sekunden.

„Das war ein Super-Einstieg für mich und sehr gut für das Selbstwertgefühl“, erinnert sich Müller, sieht aber sogar noch Verbesserungspotenzial, „die Saison ist ja noch jung, und vor allem der Start ist nicht optimal.“ Nur zwei Europäerinnen waren 2019 schneller, und die erste Qualifikations-Norm für die Weltmeisterschaften in Doha/Katar Ende September hat Müller in der Tasche. Und es wird, wenn alles glatt läuft, vermutlich nicht die letzte Norm bleiben, denn über die 200 und 400 Meter ist Müller nicht minder fix unterwegs.

Ein kleiner Blick zurück. Als Jugendliche versucht sich Müller in verschiedenen Disziplinen, bleibt bei den 800 Metern hängen, entscheidet sich mit 17 Jahren für die Stadionrunde über 400 Meter. Dort setzt sie schnell Akzente, wird 2015 deutsche Vizemeisterin im Einzel bei den Aktiven und 2016 Neunte bei den Olympischen Spielen mit der 4x400-Meter-Staffel. 2017 dann die ersten internationalen Medaillen: Team-Europameisterin mit Deutschland, zwei Mal Vize-Europameisterin in Einzel und Staffel bei der U23-EM. Quasi „nebenbei“ wird sie überraschend deutsche Einzelmeisterin über 200 Meter. 2018 schafft sie das Kunststück, über 400, 200 und 100 Meter die Quali-Norm für die Europameisterschaften in Berlin zu unterbieten. Dieses Kunststück war seit Grit Breuer 1991 keiner Deutschen mehr gelungen.

Soweit ist es dieses Jahr noch nicht, die Saison hat gerade erst begonnen – und sie dauert lange, weil der Höhepunkt, die WM in Doha/Katar, erst spät ansteht. Sind die 100 Meter, die sie auch an diesem Sonntag beim Pfingstsportfest in Rehlingen, läuft, ein Thema für die WM? „Mein Trainer Uli Knapp und ich haben beschlossen, dass wir uns für diejenige Strecke entscheiden, auf der ich international am konkurrenzfähigsten bin“, sagt Müller. Bis eine Entscheidung fällt, stehen noch eine Menge Wettkämpfe ins Haus – auch über 200 Meter und über die Stadionrunde, die Müller in zwei Wochen bei einem Meeting in Tübingen laufen wird.

Doch es soll nicht nur bei Starts in Rehlingen oder Tübingen bleiben – Müller strebt nach Höherem, wird versuchen, in diesem Jahr in das ein oder andere große internationale Meeting reinzukommen. „Mein Trainer ist da dran“, sagt die 23-Jährige, „wir suchen die Konkurrenzsituation, das bringt mich weiter.“