Saar-Triathlet kämpft um Olympia-Chance Mit Affen und Giraffen nach Paris

Zweiter wurde er beim Weltcup in Valencia, jeweils Dritter in Wahai und Myasaki. Bei den Sprint-Europameisterschaften gab es Silber, bei den deutschen Meisterschaften Gold. Aber beim wichtigen Rennen in Pontevedra verpasste er mit Rang elf die Top Ten und einen wichtigen Schritt in der Qualifikation. „Damit ist klar, dass ich in den kommenden Rennen immer unter die besten Zehn kommen muss“, sagt der Triathlet: „Das ist aber auch letztlich mein Anspruch und die Herausforderung. Das Feuer ist voll da, der Zug noch lange nicht abgefahren.“