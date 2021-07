Regionalliga Südwest : Laprevotte zur SVE, 2:3-Pleite gegen FV Diefflen

Elversberg Fußball-Regionalligist SV Elversberg hat einen Ersatz für den zu Rot-Weiß Essen gewechselten Ex-Kapitän Luca Dürholtz gefunden. Am vergangenen Samstag verpflichtete die SVE den 28-jährigen Charles Elie Laprevotte, der vergangenn Saison für Ligakonkurrent Kickers Offenbach auf dem Platz stand.

Am Samstag startete die SVE auch die Testspielserie in der Vorbereitung. Dabei gab es in Merzig-Menningen gleich einen Dämpfer. Gegen den Oberligisten FV Diefflen verlor die SVE mit 2:3. Die Elversberger führte nach Toren von Eros Dacaj (18.) und Luca Schnellbacher (20.) mit 2:0. Doch dann kam Diefflen. Fabian Poß (45., Elfmeter), Maximilian Kolodzeij (46.) und Maurice Baier (70.) schossen den Oberligisten zum Sieg. „Wir hatten phasenweise kaum Spielkontrolle und waren nicht gut, was die Genauigkeit, Technik, Passspiel und Raumbesetzung anbelangt”, kritisierte SVE-Trainer Horst Steffen. Am kommenden Samstag testet die SVE um 14 Uhr bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden.