FCH und SVE freuen sich : Landgericht gibt der Regionalliga grünes Licht

Trainer Horst Steffen (links) und Sportdirektor Ole Book von der SV Elversberg können sich freuen: In der Regionalliga Südwest wird schon in diesem Jahr wieder gespielt. Die SVE empfängt im Topspiel am Samstag Steinbach. Foto: Andreas Schlichter

Mannheim Juristen lehnen Antrag von sechs Vereinen auf einstweilige Verfügung ab, ab Freitag darf wieder gespielt werden. FCH und SVE zufrieden.

Der Ball in der Fußball-Regionalliga Südwest darf ab diesem Freitag wieder rollen. Das entschied die Kartellkammer des Landgerichtes Mannheim an diesem Mittwochabend. Die Kammer lehnte den Antrag von sechs Vereinen auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ab. In der Begründung der Entscheidung wies das Landgericht darauf hin, dass die Liga mit Blick auf den geplanten Neustart „eine vertretbare Abwägung vorgenommen“ habe. Die Clubs hatten ihren Antrag unter anderem mit den Umständen durch die Corona-Pandemie begründet und eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor Weihnachten für schwierig gehalten.

Vor zwei Wochen entschied die Regionalliga Südwest GbR, dass in der Liga ab dem 11. Dezember wieder gespielt wird. Die Saison ist seit dem 1. November unterbrochen. Grund für die Unterbrechung war die Entscheidung der Landesregierung Rheinland-Pfalz, die die Teams des TuS RW Koblenz, 1. FSV Mainz 05 II, TSV Schott Mainz und FK Pirmasens als Amateure ansah und diese Trainings- und Wettkampfverbot hatten. In der 13. Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz hieß es ab Dezember, dass Männer-Regionalliga-Fußball wieder erlaubt sei. Daraufhin legte die GbR den Neustart am 11. Dezember fest. Der FC Gießen, der TSV Eintracht Stadtallendorf, der TSV Schott Mainz, der Bahlinger SC, der FC Astoria Walldorf und auch der Tabellenzweite TSV Steinbach klagten gegen diese Entscheidung, die nun abgewiesen wurde.