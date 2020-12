Fußball-Regionalliga Südwest : Das Landgericht hat das letzte Wort

2016 stand Moritz Göttel an der Kaiserlinde auf dem Zaun und jubelte mit den Fans der SV Elversberg. Jetzt kommt er mit dem TSV Steinbach zum Topspiel ins Saarland – sofern dieses überhaupt stattfinden wird. Foto: Andreas Schlichter

Elversberg Der TSV Steinbach bereitet sich auf das Regionalliga-Topspiel bei der SV Elversberg vor. Offen ist noch, ob es stattfindet.

Von Heiko Lehmann

An diesem Mittwoch (ab 14 Uhr) entscheidet sich in Saal fünf des Landgerichts Mannheim, ob der Ball in der Fußball-Regionalliga Südwest ab Freitag wieder rollt oder nicht. Die Regionalliga Südwest GbR hatte vor zwei Wochen entschieden, dass die Saison nach eineinhalbmonatiger Corona-Unterbrechung ab dem kommenden Wochenende fortgesetzt wird. Fünf Vereine haben am vergangenen Freitag beim Landgericht Mannheim eine einstweilige Verfügung gegen den Neustart eingereicht.

Neben dem FC Gießen, dem TSV Eintracht Stadtallendorf, dem TSV Schott Mainz, dem Bahlinger SC und dem FC Astoria Walldorf ist auch der Tabellenzweite TSV Steinbach Haiger an der Klage beteiligt. Die Steinbacher wären als Tabellenzweiter am Samstag um 14 Uhr im Topspiel zu Gast beim Tabellendritten SV Elversberg. „Die aktuellen Umstände durch die Pandemie und auch die Transparenz seitens der Liga, mit der uns die Fortführung des Spielbetriebs präsentiert wurde, sind fragwürdig. Wir sind nicht dagegen, dass wieder Fußball gespielt wird, sondern wir wollen Klarheit zu der Sache von einem Gericht“, sagt Roland Kring, der Vorstandssprecher des TSV Steinbach.

Beim Tabellenzweiten spielen ausschließlich Profis, und auch das Team um die Mannschaft, wie Betreuer oder Physiotherapeuten, verdienen beim TSV ihr tägliches Brot. „Ich kann alle Seiten verstehen. Die Profifußballer wollen wieder ihrem Beruf nachgehen. Die Amateure haben vielleicht Angst, durch eine eventuelle Ansteckung ihrem Hauptberuf nicht mehr nachgehen zu können. Es gibt auch Vereine in der Liga, die auf Zuschauer angewiesen sind“, sagt Kring. Doch selbst die Amateurspieler haben in der Liga keine schlechten Nebeneinkünfte. Die Profis des TSV Steinbach sind zur Zeit in Kurzarbeit. Die SVE hat ihren Spielern auch während der Unterbrechung das Gehalt bezahlt.

Mit Florian Bichler, Kevin Lahn und Moritz Göttel kommen am Samstag drei ehemalige Elversberger zurück an die Kaiserlinde. „Wir hatten im November dreieinhalb Wochen Trainingspause und sind seit eineinhalb Wochen wieder voll im Training. Dass wir an Kondition nichts verloren haben, merkt man in den Trainingseinheiten“, sagt Bichler. Er möchte genau wie Lahn unbedingt wieder spielen. Lahn hat die freien Wochen genutzt und steht kurz vor dem Masterabschluss als Sportbusiness-Manager. „Ich glaube, dass wohl alle Fußballer wieder spielen wollen. Die Zeit ohne Fußball ist echt nervig. Du kannst ja auch im privaten Bereich zur Zeit so gut wie nichts machen“, sagt Lahn.

Der TSV Steinbach hat die fußballfreie Zeit genutzt und zusammen mit seinem Hauptsponsor und zwei Ärzten ein Corona-Testzentrum aufgebaut. Dort können sich die Bevölkerung und auch die Spieler des TSV testen lassen. Moritz Göttel hilft regelmäßig im Testzentrum. „Das ist echt eine super Sache für alle Menschen. Es kommen täglich sehr viele. Auch unsere Mannschaft wurde schon zweimal getestet. Bislang waren alle Tests negativ“, sagt der 27-jährige Stürmer und ehemalige Publikumsliebling in Elversberg.

Der Ex-Elversberger Florian Bichler ist seit ziemlich genau einem Jahr in Steinbach. Foto: Andreas Schlichter

Kevin Lahn spielte nur in der Saison 2018/2019 für die SV Elversberg. Foto: Andreas Schlichter