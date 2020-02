Kampfsport : Karate-Asse ermitteln ihre Landesmeister

Bous Am Samstag treten in der Südwesthalle in Bous über 200 Karatekämpfer und zwölf Teams aus 31 Kampfsportvereinen in den Disziplinen Kata (Kampf gegen einen imaginären Gegner) und Kumite (Einzelkampf) aufeinander.

