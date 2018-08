später lesen Deutscher Fußball-Bund Lahm soll Orga-Chef der EM 2024 werden Teilen

Philipp Lahm wird Organisations-Chef der Fußball-EM 2024, falls der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am 27. September den Zuschlag für das Turnier bekommt. Das bestätigte der DFB. In seiner neuen Funktion werde der 113-malige Nationalspieler Lahm als nachrückendes Mitglied dem DFB-Präsidium angehören und seine Erfahrung auch bei sportlichen Themen in die DFB-Gremien einbringen, teilte der Verband mit. dpa