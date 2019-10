Ringer-Bundesliga : KV Riegelsberg feiert historischen Erfolg

info

Weiter geht die Saison in der Ringer-Bundesliga im November mit einem Doppelkampftag. Am Samstag, 9. November, erwartet der Tabellenvorletzte KV Riegelsberg um 19.30 Uhr in der Riegelsberghalle den Tabellenfünften RG Hausen-Zell. Zeitgleich muss der Tabellendritte AC Heusweiler im Verfolgerduell beim Tabellenzweiten TuS Adelhausen antreten und der Spitzenreiter KSV Köllerbach geht beim Schlusslicht ASV Urloffen auf die Matte.

Am Sonntag, 10. November, empfängt der KSV Köllerbach den KV Riegelsberg um 17 Uhr zum Derby in der Kyllberghalle in Püttlingen und der AC Heusweiler hat den ASV Urloffen zu Gast. Der Kampf beginnt bereits um 15 Uhr in der Halle der Realschule in der Schillerstraße.