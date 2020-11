Kostenpflichtiger Inhalt: Kommt die TG Saar jetzt sogar kampflos ins Finale? : Wenn der Halbfinal-Gegner per Anwalt absagt

Im vergangenen Jahr mussten sich die Turner der TG Saar (links) dem Konkurrenten KTV Straubenhardt im Finale geschlagen geben. Foto: Rudi Brand

Dillingen/Straubenhardt Die Turner der TG Saar wollen am 21. November antreten. Jetzt gibt es Streit, Gegner KTV Straubenhardt will erst am 5. Dezember turnen.