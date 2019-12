Ringen : Köllerbach will Platz eins endgültig absichern

Köllerbach Ringer-Bundesligist KSV Köllerbach steht kurz vor der Meisterschaft in der Staffel Südwest. Am vorletzten Kampftag der regulären Saison empfängt der noch ungeschlagene KSV den ASV Urloffen in der Kyllberghalle (Samstag, 19.30 Uhr).

Von Patric Cordier