Nach der 10:13-Niederlage des KSV Köllerbach gegen Wacker Burghausen im Püttlinger Trimm-Treff sah Köllerbachs Andrij Shyyka aus wie ein gezeichneter Boxer. „Wir hatten in den letzten Wochen ein paar Unklarheiten in der Mannschaft“, sagte Shyyka nach dem Viertelfinal-Hinkampf um die deutsche Ringer-Mannschaftsmeisterschaft am Samstag. Der KSV-Kapitän musste neben seiner Niederlage trotz starkem Kampf gegen Magomedmurad Gazhiev auch eine heftige Schwellung unter dem rechten Auge verschmerzen. „Das alles wird aber später geregelt. Wir haben beschlossen, heute zu kämpfen wie Männer“, sagte Shyyka.

Und das taten sie fast alle. Allen voran der, der im Mittelpunkt der Irritationen um versprochene, aber nicht erhaltene Einsätze beim KSV stand: Gennadij Cudinovic. Das Mitglied der Sportfördergruppe der saarländischen Polizei hat seine vorherige Ankündigung gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Erik Thiele wahr gemacht. „Die letzten Sekunden werden diesmal mir gehören“, hatte „Genna“ vor dem Kampf in der Saarbrücker Zeitung gesagt. Das setzte er um. Und wie! „20 Sekunden vor dem Ende habe ich angefangen zu arbeiten. Dann hatte ich ihn in der Kopfklammer. Ich schaute zur Uhr. Zehn Sekunden. Ich zählte innerlich runter, und bei zwei war dann Abfahrt.“ Cudinovic ließ Thiele fliegen, dessen Konter kam nach dem Gong – der Saarländer siegte mit 3:2. Cudinovics Zukunft beim KSV ist offen. „Wir werden noch mal reden und dann zeitnah entscheiden“, sagte der Freistiler.

Sein Erfolg in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm sollte der einzige Sieg eines deutschen KSV-Athleten am Samstag bleiben. Valentin Seimetz hatte stilartfremd in der Klasse bis 61 Kilo griechisch-römisch keine Chance gegen Fabian Schmitt, Etienne Kinsinger hielt die Niederlage in der für ihn hohen Klasse bis 71 Kilo Greco gegen Matthias Maasch im Rahmen. Und Nico Zarcone (66 Kilo Freistil) stand gegen Cengizhan Erdogan auf verlorenem Posten, auch weil Selbstvertrauen und Kampfpraxis fehlten.

Vier herausragend starke Minuten kämpfte dagegen Marc-Antonio von Tugginer in der Klasse bis 75 Kilo Greco gegen Michael Widmeyer, der KSV-Ringer führte nach der Pause mit 8:1. Es war einer der wenigen Momente, in denen die 750 Zuschauer in der Halle für Stimmung sorgten – die Unterstützung von den Rängen war ansonsten enttäuschend. „Das Tempo war enorm hoch. Irgendwann konnte ich die Arme nicht mehr zusammenhalten, dann ging es dahin“, sagte „Toni“ trotz guter Leistung enttäuscht, weil er letzlich mit 8:9 doch noch den Kürzeren zog.

Wie der KSV – auch weil die ausländischen Trümpfe nur bedingt stachen. Andrii Yatsenko (57 Kilo Freistil) holte vier Punkte per Schultersieg, Erik Szilvassy (86 Kilo Greco) drei nach toller Leistung gegen den starken Eugen Ponomartschuk. Nur zwei Zähler holte Heiki Nabi in 130 Kilo Greco. Zu wenig für die eigenen und die KSV-Ansprüche zeigte dann aber vor allem Miroslav Kirov (80 Kilo Freistil). Der kam ausgelaugt aus dem Höhentrainingslager der bulgarischen Nationalmannschaft und gab unerwartet einen wichtigen Zähler ab. „Miroslav war auf unserer Rechnung ein Siegringer“, sagte Thomas Geid, der Mannschaftsverantwortliche beim KSV, enttäuscht.

Denn mit einem Sieg für Kirov hätte der KSV zwei Punkte mehr gehabt, Wacker einen weniger – die Ausgangsbasis für den Rückkampf am kommenden Samstag wäre deutlich besser. „Mit der Hypothek von drei Punkten wird es in Burghausen natürlich sehr, sehr schwer“, sagte Geid, der sich über die Feiertage eine Siegtaktik ausdenken muss, allerdings für einen zumindest auf dem Papier stärkeren Kader: „Da fällt das weihnachtliche Abschalten aus. Aber man hat gesehen, was in unserer Mannschaft steckt. Am Ende muss immer erst gerungen werden.“