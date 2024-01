Ringen Fette Hypothek für Köllerbach

In der Klasse bis 120 Kilo griechisch-römisch hatte Öhler gegen Iljja Klasner einen rabenschwarzen Tag erwischt, ließ sich früh überraschen und geriet mit 0:2 in Rückstand. Kampfrichterin Maria Anselm, die bei den Fans ohnehin den Ruf hat, keine Freundin des KSV zu sein, zählte Klasner acht Mal wegen Passivität an, schickte ihn „aber nicht ein Mal in die Bodenlage“, schimpfte Geid: „Peter rannte an und machte dann den kampfentscheidenden Fehler.“ Nur mit einer enormen Kraft- und Willensanstrengung verhinderte Öhler die mögliche Schulterniederlage, verlor „nur“ mit 4:6. Das bedeutete aber einen Zähler für Kleinostheim statt der geplanten drei für den KSV.