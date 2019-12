Ringer-Bundesliga : KSV Köllerbach erreicht sein Zwischenziel

Kai Burkon vom KV Riegelsberg hält auf unserem Archivfoto Halef Cakmak vom AC Heusweiler am Fuß fest. Im Kampf bei der RG Hausen-Zell feierte er am Samstag in der Freistil-Klasse bis 75 Kilogramm gegen Tobias Greiner einen Schultersieg. Foto: Andreas Schlichter

Köllerbach Der Ringer-Bundesligist wird die Vorrunde als Gruppenerster abschließen. Am Samstag steht zum Abschluss der Rückrunde noch das Derby beim KV Riegelsberg an. Danach werden die Viertelfinal-Paarungen ausgelost.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patric Cordier

Das Zwischenziel der Saison ist erreicht. Am vorletzten Kampftag in der Gruppe Südwest der Ringer-Bundesliga besiegte der KSV Köllerbach am Samstag in eigener Halle den ASV Urloffen mit 27:5. Die Köllerbacher sind nun nicht mehr von Rang eins der Vorrundengruppe zu verdrängen. „Damit können wir zunächst den starken anderen Erstplatzierten aus dem Weg gehen“, sagte der KSV-Mannschaftsverantwortliche Thomas Geid. Er erklärte: „Wir sind im Verlauf der Kämpfe zu einer Einheit zusammengewachsen. Nun warten wir, wer uns im Viertelfinale erwartet.“

Im Heimkampf gegen den ASV Urloffen bekamen die KSV-Talente Benedikt Haas in der Freistil-Klasse bis 130 Kilogramm und Giovanni Comparetto in der Klasse bis 57 Kilogramm im griechisch-römischen Stil die Gelegenheit, Bundesliga-Erfahrung zu sammeln. Während Haas nur knapp gegen Leo Kempf unterlag, musste Comparetto gegen den Russen Aleksei Kinzhigaliev die Segel streichen.

Das Viertelfinale wird am kommenden Samstag, 21. Dezember, im Anschluss an das Gastspiel von Spitzenreiter KSV Köllerbach beim Tabellenfünften KV Riegelsberg, das um 19.30 Uhr in der Riegelsberghalle beginnt, ausgelost. Der KVR konnte am Samstag aufgrund einer taktischen Meisterleistung überraschend beim der RG Hausen-Zell mit 16:14 gewinnen. Dabei entschieden die Saarländer nur vier der zehn Kämpfe für sich. Entscheidend war der Schachzug den Freistil-Ringer Georgiy Zlatov statt in der Klasse bis 75 Kilogramm eine Gewichtsklasse tiefer einzusetzen. Dort legte er Leon Gerstenberger nach 4:07 Minuten auf die Schulter. Den Vorwurf, Riegelsbergs Trainer Edgar Paulus habe durch Klopfen auf die Matte den heimischen Sportler irritiert, weißt der zurück: „Wenn mir so etwas passiert wäre, würde ich das zugeben. Nach Auswertung unserer Videoaufnahmen kann ich den Vorwurf nicht nachvollziehen. Ein Ringer hört normalerweise erst auf, wenn der Schiedsrichter pfeifft.“

In der Freistil-Klasse bis 75 Kilogramm holte Kai Burkon gegen Tobias Greiner ebenfalls einen Schultersieg. Nachdem Motaleb Giesen in der Klasse bis 57 Kilogramm im griechisch-römischen Stil und Asadula Ibragimov in der 130-Kilogramm-Klasse im Freistil sich jeweils technisch überlegen durchsetzen konnten, war der vierte Saisonerfolg der Riegelsberger perfekt.

Dass es gegen den Tabellenzweiten TuS Adelhausen nicht reichen wird, war dem AC Heusweiler vor dem Heimkampf am Samstag in der Halle an der Gemeinschaftsschule klar. Beide Mannschaften waren verletzungsbedingt nicht komplett angetreten. Der AC Heusweiler konnte die griechisch-römisch Klasse bis 57 Kilogramm nicht besetzen, der TuS Adelhausen die Freistil-Klasse bis 71 Kilogramm. Den einzigen Kampf des Abends, der über die kompletten sechs Minuten ging, lieferten sich Heusweilers Sebastian Janowski und Arian Güney in der Klasse bis 98 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Der Adelhausener hatte am Ende mit 3:1 die Nase vorne, der TuS siegte erwartet deutlich mit 29:8.