Klarer Erfolg gegen Adelhausen : KSV Köllerbach siegt und ist jetzt punktgleich mit Mainz

Köllerbach Die Red Devils Heilbronn haben die Spannung in der Ringer-Bundesliga West wieder erhöht. Das Team um Trainer Adam Juretzko brachte Spitzenreiter ASV Mainz beim 15:13 die erste Saisonniederlage bei. Der 51-jährige Juretzko holte dabei in der Klasse bis 75 Kilo griechisch-römisch gegen Mohammad Damankhoshk selbst die entscheidenden Punkte.

Damit ist der KSV Köllerbach nun wieder punktgleich mit Mainz. Die Mannschaft um den Teamverantwortlichen Thomas Geid liegt weiterhin auf Platz zwei, setzte sich am Samstag in eigener Halle gegen den TuS Adelhausen mit 17:10 durch. Sechs der nur neun Kämpfe – Adelhausen ließ die Klasse bis 57 Kilo Greco unbesetzt – gingen an die Hausherren. Mihail Sava (bis 71 Kilo Freistil) besiegte Nico Megerle nach 4:37 Minuten technisch überlegen mit 15:0. Auch Peter Öhler (98 Kilo Greco) demonstrierte, warum man ihn zur internationalen Spitzenklasse zählen muss. Gegen den starken Etka Server behielt der Schwarzwälder Polizeibeamte mit 5:3 die Oberhand. In der Klasse bis 130 Kilo Freistil setzte sich Oleksandr Khotsianiskyi vom KSV mit 5:0 klar gegen Felix Kraft durch. Mit diesem Sieg ist der KSV nur noch rechnerisch aus den Playoff-Rängen zu verdrängen. Als nächstes geht es jetzt am Samstag (19.30 Uhr) zum SV Nackenheim.