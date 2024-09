Der neue Vorsitzende beim KSV Köllerbach „Die Nachwuchsförderung ist nicht nur ein Problem des KSV, sondern des gesamten Saarlands“

Der KSV Köllerbach ohne Hilmar Rehlinger? Das war lange Zeit undenkbar. Nach 25 Jahren hat der Vorsitzende des Ringer-Bundesligisten sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter: Der als „Ringer-Doc“ bekannte Mediziner Klaus Johann will den KSV mit runderneuertem Vorstand in die Zukunft führen. SZ-Mitarbeiter Patric Cordier hat vor dem Saisonstart des KSV Köllerbach am kommenden Samstag mit dem 63-Jährigen gesprochen – über den KSV, die Sehnsucht nach einer weiteren Meisterschaft und die Talentsituation im Saarland.