31:0 gegen den ASV Hüttigweiler : Köllerbachs deutliche Ansage an die Konkurrenz

Köllerbachs deutliche Ansage an die Konkurrenz

Köllerbach Der KSV gewinnt das Saarderby in der Ringer-Bundesliga gegen den ASV Hüttigweiler mit 31:0. Glänzende Auftritte der Neuzugänge.

Das war eine echte Ansage – nicht nur, aber vor allem auch an die Konkurrenz. „Wir wollten unseren Zuschauern und den Sponsoren zeigen, dass mit dem KSV Köllerbach in diesem Jahr zu rechnen ist“, sagte Thomas Geid, der Mannschaftsverantwortliche des KSV, nach dem 31:0 (!) im Saarderby gegen den ASV Hüttigweiler. Dabei enttäuschten die Gäste vor 250 Zuschauern in der Kyllberg­halle nicht im geringsten, sie hatten nur gegen die bärenstark aufgestellten Hausherren keine Chance.