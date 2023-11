Ringen KSV Köllerbach gewinnt deutlich in Adelhausen

In der Klasse bis 86 Kilo Freistil besiegte Neuzugang Vasyl Mykhailov den Adelhausener Sebastian Jezierzanski mit 12:3 und holte so drei Mannschaftspunkte. Zwei Zähler steuerte Peter Öhler in der Klasse bis 98 Kilo greco. bei. Er setzte sich mit 3:0 gegen Arian Güney durch. Und auch Freistiler Oleksandr Khotsianivskyi holte drei Punkte. Er besiegte Felix Krafft in der Klasse bis 130 Kilo Freistil mit 9:0. Jeweils vier Punkte wegen technischer Überlegenheit trugen Denis Demirov (57 Kilo Greco), Mikail Sava (71 Kilo Freistil) und Routinier Andriy Shyyka (75 Kilo Freistil) bei.