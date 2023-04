Vom KSV Köllerbach Freistilringer Horst Lehr holt bei Europameisterschaft Bronze

Freistilspezialist Horst Lehr hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei der Europameisterschaft in Zagreb die erste Medaille beschert. Der 23-Jährige vom KSV Köllerbach gewann in einem der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm am Dienstag knapp gegen den Italiener Simone Piroddu und sicherte sich damit Bronze.