Kegel-Bundesliga : KSC geht in einer neuen Heimat auf die Bahn

Elke Radau-Lambert vom KSC Dilsburg ist auf der Bahn in Landsweiler groß geworden. Sie sagt: „Das tut schon weh, von seiner Heimat wegzuziehen.“. Foto: Thomas Wieck

Dilsburg Die Dilsburger Keglerinnen starten in die Bundesliga-Saison. Der Erstligist ist aus Lebach-Landsweiler nach Neunkirchen umgezogen.

Für die Bundesliga-Keglerinnen des KSC Dilsburg beginnt an diesem Samstag, 7. September, eine neue Ära: In der Sommerpause hat sich der Club dazu entschieden, seine Heimspiele ab der neuen Saison auf einer neuen Bahn auszutragen. Künftig kämpfen die Keglerinnen des deutschen Vizemeisters auf der Anlage des TuS Neunkirchen um Punkte. Zuvor hatte der KSC Dilsburg 24 Jahre lang in Lebach-Landsweiler die Kugeln rollen lassen.

Die Gaststätte in der bisherigen Heimspielstätte im ehemaligen „Landsweiler Hof“ steht seit Monaten leer. Deshalb herrschte Unklarheit, ob dort weiter gekegelt werden kann. Mittlerweile ist klar, dass weiter gespielt werden kann: Der Herren-Erstligist KSC Landsweiler trägt im „Landsweiler Hof“ beispielsweise seine Heimspiele aus. Der KSC Dilsburg entschloss sich zum Umzug.

info Aufsteiger Saarbrücken startet mit Niederlage Die Herren des ESV Saarbrücken sind in die 2. Liga Süd im Kegeln aufgestiegen. Dort starteten sie am vergangenen Samstag in die Saison. Bei der KSG Neuhof gab es für den Aufsteiger eine 0:3-Niederlage (4436:4833 Holz, 22:56 Einzelwertungspunkte). An diesem Samstag, 7. September, um 13 Uhr empfängt der ESV Saarbrücken in der „Rodenhof Klause“ Eifelland Gilzem.

Warum spielt der Verein eigentlich nicht im Heusweiler Gemeindeteil, wo er herstammt? Die ehemalige Nationalspielerin und Mannschaftsführerin Elke Radau-Lambert erklärt: „Als der Verein 1995 in die Regionalliga aufgestiegen ist, brauchte er eine Anlage mit vier Bahnen. Die gab es in Dilsburg nicht. So ging es nach Landsweiler.“ Die Regionalliga war damals die höchste deutsche Spielklasse. 2001 war der KSC Dilsburg Gründungsmitglied der Bundesliga, der er bis heute angehört – auch dort werden Anlagen mit vier Bahnen benötigt.

Für die aus Landsweiler stammende Radau-Lambert, die mittlerweile in Thalexweiler wohnt, ist die Entscheidung des Vereins nach Neunkirchen zu wechseln, mit gemischten Gefühlen verbunden. „Ich gehe mit einem weinenden Auge, weil ich auf der Bahn in Landsweiler groß geworden bin. Das tut schon ein wenig weh, von seiner Heimat wegzuziehen“, erklärt die Lehrerin, die am Lebacher Geschwichster-Scholl-Gymnasium unterrichtet. Andererseits freut sie sich auch auf gute Bedingungen in Neunkirchen. Denn die dortige Kegel-Anlage ist relativ neu. Erst vor zwei Jahren wurde sie errichtet.

Sportlich wird der KSC Dilsburg ein wenig Zeit benötigen, um sich an die neue Bahn zu gewöhnen. „Sie ist sehr schwer zu spielen und erlaubt keine hohen Zahlen“, hat Radau-Lambert festgestellt. „Deshalb wissen wir in dieser Saison auch noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Es kann durchaus auch sein, dass wir das eine oder andere Heimspiel mal verlieren“, erklärt die Mannschaftsführerin. Das passierte den Dilsburgerinnen in den vergangenen Jahren auf der Bahn in Landsweiler nur selten. Trotz dieser Ungewissheit möchte der KSC in die Meisterschafts-Endrunde einziehen. Dort ermitteln die vier besten Mannschaften der regulären Saison den deutschen Meister.