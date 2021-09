Fall Erdmann : Koschinat greift Titz an: „Das ist ganz übles Nachtreten“

Saarbrücken Günther-Schmidt und Korzuschek fallen verletzt aus.

Das Bild vom Training des 1. FC Saarbrücken am Mittwochmorgen hat Symbol-Charakter: Die Arme in die Hüfte gestützt schaut Dennis Erdmann den Kollegen zu, die schnelles Umschalten und Torabschluss üben. Der unter dem Verdacht, Spieler des 1. FC Magdeburg rassistisch beleidigt zu haben, stehende Innenverteidiger trainiert aufgrund anhaltender Knieprobleme individuell. Bleibt das vorläufige Urteil des DFB-Sportgerichts bestehen, blickt Erdmann in eine ungewisse Zukunft.

Das fällt für Julian Günther-Schmidt und Tim Korzuschek vorerst aus. „Günni“ hat sich im Spiel bei Viktoria Köln zwei Bänder abgerissen und fehlt wohl drei Wochen, Korzuschek hat eine Zerrung am Übergang von Rücken- und Gesäßmuskulatur. Auffällig im Training ist die Leistung von Sebastian Jacob. Der Stürmer drängt am Samstag im Heimspiel gegen Türkgücü München in die Startformation. „Das wird natürlich ein besonderes Spiel, weil viele auf uns schauen werden“, sagt der Trainer: „Es wird wichtig sein, die richtige Emotionalität an den Tag zu legen.“