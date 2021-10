Frauenbasketball-Bundesliga : Kopflose Royals machen Fehlstart in Saison perfekt

Saarlouis Die Basketballerinnen des BC Saarlouis haben mit zwei Niederlagen am ersten Doppel-Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ihren Fehlstart perfekt gemacht. Am Freitagabend im Heimspiel gegen die Eisvögel Freiburg unterlagen die Royals mit 75:86, am Sonntag setzte es beim zuvor ebenfalls sieglosen Aufsteiger Capital Bascats Düsseldorf eine peinliche 70:80-Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mark Weishaupt Leiter Redaktion Sport

Schon beim Heimauftritt in der Stadtgartenhalle zeigte sich, dass auf das Team von Trainer Saulius Vadopalas eine schwierige Saison wartet. Freiburg führte das gesamte Spiel über, im Spiel der komplett neuformierten Royals, die schon zur Halbzeit mit 29:43 zurücklagen, fehlte es an Struktur und Konzept.