Fußball-Saarlandpokal : SVE und FCS: Die Konstellation in der 3. Liga sorgt für neue Spannung

Jan Berger (links), der Trainer des SV Auersmacher, will im Pokal-Achtelfinale wieder jubeln. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken könnten automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert sein. Das erwartet Fans beim Saarlandpokal-Achtelfinale an diesem Mittwoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Im Fußball-Saarlandpokal sorgt kurz vor den Achtelfinalpartien die Konstellation in der 3. Liga zunehmend für Diskussionen und Spannung. Da die ersten Vier der Drittliga-Tabelle am Ende der Saison 2022/2023 sich automatisch für den DFB-Pokal 2023/2024 qualifizieren, droht dem Saarlandpokal-Wettbewerb möglicherweise ein für die Ermittlung des DFB-Pokalteilnehmers bedeutungsloses Finale – sofern die Titelfavoriten Elversberg (aktuell Erster) und Saarbrücken (Fünfter) unter den ersten Vier landen und zugleich das Pokal-Endspiel erreichen.

Vorzeitiges Scheitern ist nicht zu erwarten

Wird es in diesem Fall ein Spiel um Platz drei mit den unterlegenen Halbfinalisten geben (müssen)? Klar ist, dass sich spätestens ab dem Viertelfinale für die Außenseiter im Saarlandpokal möglicherweise historische Chance auftun können. Es sei denn, der FCS und die SVE scheitern vorzeitig – was nicht zu erwarten ist. Der FCS ist an diesem Mittwoch (19 Uhr) beim Oberligisten FC Wiesbach klarer Favorit, ebenso die SVE zeitgleich bei der SG Marpingen-Urexweiler.

SV Elversberg will sich nicht aufhalten lassen

Die Elversberger Pokal-Bilanz ist beeindruckend: Neun Mal in Folge Finale, davon fünf Mal Pokalsieger und zuletzt drei Mal hintereinander. Die SVE will sich da vom Verbandsligisten Marpingen-Urexweiler sicherlich nicht aufhalten lassen. „Wir werden uns auf das Spiel vorbereiten wie auf ein Ligaspiel“, sagt Trainer Horst Steffen. Bereits in der fünften Runde legte die SVE beim Landesligisten FC Besseringen eine Einstellung an den Tag wie in der 3. Liga und gewann mit 12:0. Am Mittwoch fehlen Kapitän Kevin Conrad (Muskelfaserriss) und Robin Fellhauer (Rückenprobleme).

Überraschungen noch möglich

Da der Regionalligist FC Homburg, erster Anwärter auf den Pokalsieg hinter FCS und SVE, erst am 8. November (19 Uhr) bei Hellas Bildstock antritt, richten sich die Augen an diesem Mittwoch auf die verbliebenen Oberligisten im Wettbewerb. Der SV Auersmacher spielt bei der SG Lebach/Landsweiler, der FV Diefflen bei den Sportfreunden Köllerbach. Spannung verspricht auch das Saarlandliga-Duell Borussia Neunkirchen gegen FV Eppelborn. Darüber hinaus stehen sich im Achtelfinale an diesem Mittwoch noch der SSV Pachten und der SV Merchweiler sowie der VfB Theley und der SV Bliesmengen-Bolchen gegenüber. Gerade Auersmacher oder Diefflen sind Überraschungen im Pokal durchaus zuzutrauen. „Wir waren jetzt zwei Mal in Folge im Halbfinale. Für uns ist der Pokal kein Anhängsel, wir nehmen den sehr ernst. Wir wollen schauen, wieweit wir mit ein bisschen Losglück kommen können“, sagt Auersmachers Trainer Jan Berger.

Andere Saarlandpokalsieger sind selten