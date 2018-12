später lesen Norweger Riiber gewinnt Kombinierer Rydzek und Rießle fahren aufs Podium Teilen

Twittern







Die Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek und Fabian Rießle sind im letzten Weltcup-Rennen des Jahres aufs Podium gelaufen, haben aber den ersten deutschen Einzelsieg des WM-Winters verspielt. In Ramsau am Dachstein (Österreich) ließen sich Rydzek und Rießle am Sonntag im Schlusssprint trotz glänzender Ausgangsposition vom alten Rivalen Jörgen Graabak aus Norwegen düpieren und belegten die Plätze zwei und drei. sid