Fußball-Regionalliga : Koffi schießt die SV Elversberg zum wackeligen Auswärtssieg

Stadtallendorf Die SV Elversberg hat sich am Samstag in Stadtallendorf mit viel Dusel zu einem 2:1-Sieg gewackelt.

Nach einem 0:1-Rückstand war Neuzugang Kevin Koffi, der die SVE mit zwei Toren zum zweiten Sieg in Folge schoss. Horst Steffen ließ vor 250 Zuschauern in Nordhessen die selbe Startelf auflaufen, wie beim 5:0-Sieg in der vergangenen Woche gegen den TSV Schott Mainz. Die spielerischen Probleme bei der SVE waren auch die selben.