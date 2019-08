Kostenpflichtiger Inhalt: Trauer um toten Spieler : „Die Burg auf der Brust. Yannick im Herzen“

Die Sportfreunde Köllerbach sind nach dem plötzlichen Tod von Stürmer Yannick Nonnweiler am 14. August in tiefer Trauer. Im Rahmen des ersten Spiels nach der schockierenden Nachricht wollen sie an diesem Samstag ihrem verstorbenen Kameraden gedenken. Foto: Andreas Schlichter

Köllerbach Der Fußball-Saarlandligist SF Köllerbach widmet Yannick Nonnweiler das Heimspiel gegen den FC Homburg II. Der Verein wird eine Gedenktafel enthüllen und die Mannschaft in Trikots zu Ehren ihres verstorbenen Stürmers spielen.

„Die Burg auf der Brust. Yannick im Herzen“ – unter diesem Motto steht für den Fußball-Saarlandligisten Sportfreunde (SF) Köllerbach an diesem Samstag, 24. August, um 15.30 Uhr das wohl schwerste Spiel der Vereinsgeschichte an. Erstmals nach dem plötzlichen Tod ihres Mitspielers Yannick Nonnweiler bestreiten die Sportfreunde wieder eine Partie. Nonnweiler wäre an diesem Freitag 25 Jahre alt geworden. Über die genaue Todesursache wurde noch nichts bekannt. Im Heimspiel gegen den FC Homburg II wollen die Köllerbacher ihrem geschätzten und beliebten Mitspieler, den alle nur „Nonne“ riefen, gedenken. Die Mannschaft wird dazu in eigens angefertigten Trikots spielen. Sie sind ganz in Schwarz gehalten. Auf dem Herzen wird Nonnweilers Rückennummer 39 aufgedruckt sein.

Bevor der Ball rollen wird, wird es eine Schweigeminute für Nonnweiler geben. Zudem wird eine Gedenktafel für den ehemaligen U 18-Nationalspieler, der unter anderem beim VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg spielte, enthüllt. „,Nonne’ bleibt für immer ein Teil von uns“, sagte Köllerbachs Spielertrainer Florian Bohr am Freitag mit bewegter Stimme. Die Anteilnahme am Tod des SF-Spielers war im gesamten Saarland und darüber hinaus groß. Viele Fußballer und Anhänger von anderen Vereinen drückten den Köllerbachern und Nonnweilers Familie in den vergangenen Tagen auf vielfältige Weise ihr Beileid aus. „Das hat uns gezeigt, dass ,Nonne’ in allen Lebensbereichen ein toller Kerl war“, erklärte Bohr. „Für uns geht es im Spiel gegen Homburg II nicht um drei Punkte, sondern darum, für Yannick zu gewinnen“, ergänzte der 29-Jährige.

info Nachholspiele für 4. und 25. September terminiert Wegen des Tods von Yannick Nonnweiler war die für 14. August angesetzte Begegnung des Fußball-Saarlandligisten SF Köllerbach beim SV Mettlach ebenso abgesagt worden wie das für 17. August geplante Spiel bei der FSG Ottweiler-Steinbach. Die Partie in Mettlach wird am Mittwoch, 4. September, nachgeholt, das Spiel in Ottweiler am Mittwoch, 25. September. Auch der FV Schwalbach, von dem aus Nonnweiler im Sommer 2018 nach Köllerbach gewechselt war, hatte wegen der Trauer um den verstorbenen Stürmer sein für 18. August geplantes Liga-Spiel gegen den SV Hasborn abgesagt. Diese Begegnung wird am 4. September nachgeholt.