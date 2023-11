Kampf um Platz eins der Vorrunden-Gruppe Konkurrenz lässt Federn – KSV Köllerbach macht überraschend Boden gut

Ringer-Bundesligist KSV Köllerbach hat im Kampf um Platz eins in der Vorrunden-Gruppe West überraschend Boden gut gemacht. Die Konkurrenten ASV Mainz 88 (14:14 in Witten) und Red Devils Heilbronn (12:12 in Adelhausen) ließen Federn, die Saarländer setzten sich dagegen am Samstagabend zuhause gegen Urloffen mit 21:6 durch.