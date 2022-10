Ringer-Bundesliga : Köllerbach gewinnt knappes Duell auf mäßigem Niveau

Etienne Kinsinger (rechts) und der KSV Köllerbach haben gegen Heilbronn einen knappen Heimsieg in der Ringer-Bundesliga eingefahren. Foto: dpa/Kadir Caliskan

Köllerbach Der KSV Köllerbach bleibt in der Ringer-Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft um den Verantwortlichen Thomas Geid besiegte am Samstag vor nur 250 Zuschauern in der Kyllberghalle die Red Devils Heilbronn mit 17:16. „Wenn sie komplett stehen, wird es schwer, sie zu besiegen.

Im Kampf um die Playoffs zählt jeder Sieg, darum sind wir froh, die Punkte heute mitnehmen zu können“, sagte Olympia-Teilnehmer Etienne Kinsinger, der in der für ihn hohen Klasse bis 71 Kilo greco antrat und dort den Freistil-Spezialisten Genzhe Genzheev klar mit 12:0 besiegte.