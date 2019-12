Hallenmasters : Die Köllerbacher jubeln in Gersweiler

So sehen Sieger aus: Die Mannschaft der SF Köllerbach feiert ihren Sieg beim Hallenturnier des SV Gersweiler. Der Saarlandligist bezwang im Endspiel den Verbandsligisten FC Rastpfuhl mit 3:2. Rang drei belegte der Oberligist Röchling Völklingen nach dem 5:4-Sieg im kleinen Finale gegen Gastgeber und Verbandsligist Gersweiler. Foto: Heiko Lehmann

Der Saarlandligist gewinnt das Masters-Qualifikationsturnier des SV Gersweiler. Hellas Bildstock triumphiert bei der Veranstaltung der SVGG Hangard und ist jetzt Spitzenreiter. Der FC Kutzhof siegt beim Turnier der SG Linxweiler.

Turnier des SV Gersweiler

Die SF Köllerbach haben am vergangenen Sonntag das mit 65 Wertungspunkten dotierte Turnier des SV Gersweiler gewonnen und damit einen Riesenschritt in Richtung Qualifikation für das Masters-Endturnier am 2. Februar in der Saarlandhalle in Saarbrücken gemacht. Im Finale setzten sich der Fußball-Saarlandligist mit 3:2 gegen den Verbandsligisten FC Rastpfuhl durch. Sieggarant war Jan Issa. Der 27-Jährige brachte die Köllerbacher im Endspiel in der ersten Minute mit 1:0 in Führung und sorgte zehn Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit von 15 Minuten auch für den 3:2-Siegtreffer. „Ich würde schon sagen, dass unser Sieg verdient war. Wir waren die beste Mannschaft. Wir wollen unbedingt wieder zum Masters fahren. Und deshalb war der Erfolg extrem wichtig“, sagt Issa, der mit seiner Mannschaft für den Turniersieg 32,5 Punkte und 1000 Euro bekam.

info Die Qualifikation zum 28. Hallenmasters Die Tabelle nach 10 von 46 Qualifikationsturnieren (Quelle: Saarländischer Fußball-Verband): 1. Hellas Bildstock⇥38,50 Punkte 2. FV Eppelborn⇥35,50 3. SV Auersmacher⇥35,30 4. Röchling Völklingen⇥34,75 5. SF Köllerbach⇥32,50 6. FC Hertha Wiesbach⇥31,90 7. SV Elversberg⇥30,25 8. FV Diefflen⇥28,50 9. Spvgg. Quierschied⇥28,00 10. SV Mettlach⇥23,00 11. FC Rastpfuhl⇥16,25 12. FC Kutzhof⇥14,50 13. SC Halberg Brebach⇥13,00 14. SG Lebach/Landsweiler⇥11,50 15. SSV Pachten⇥8,5 16. Saar 05 Saarbrücken⇥7,8 17. SG Wadrill-Sitzerath⇥7,5 18. FSV Jägersburg⇥6,9 FV Siersburg⇥6,9 20. SV Gersweiler⇥6,5 21. SV Bliesmengen/Bolchen⇥6,2 22. FV Bischmisheim⇥5,2 23. SSC Schaffhausen⇥5,1 24. SG Schiffweiler/Landsweil.⇥5,0 VfL Primstal⇥5,0 26. SV Schwarzenbach⇥4,6 SV Walpershofen⇥4,6 VfB Dillingen⇥4,6 29. Borussia Neunkirchen⇥4,35 30. SG Gronig/Oberthal⇥2,9 Die nächsten Turniere: Hellas Bildstock: 20. bis 22. Dezember, Helenenhalle Friedrichsthal, 62 Wertungspunkte (WP). FC Brotdorf: 20. bis 22. Dezember, Seffersbachhalle, 43 WP. FC Wiesbach: 20. bis 22. Dezember, Schulturnhalle am Gymnasium Illingen, 65 WP. SV Bliesmengen-Bolchen: 21. bis 22. Dezember, Wallerfeldhalle St. Ingbert, 45 WP.

Die Punkte und das Geld wären fast nach Saarbrücken gegangen. Der FC Rastpfuhl führte im Finale mit 2:1 und hatte bei einem Konter die Riesenchance zum 3:1. Doch die Rastpfuhler vertändelten im Spiel drei gegen zwei den Ball - und die Köllerbacher glichen im Gegenangriff zum 2:2 aus. „Wir haben uns heute selber geschlagen, das war unnötig. Jetzt müssen wir so langsam mal ein Turnier gewinnen, sonst wird es eng mit dem Masters“, sagt FC-Torhüter Robin Scheidt, der im Halbfinale mit seiner Mannschaft den SV Gersweiler mit 4:3 besiegt hatte.

Dritter beim Hallenturnier in der städtischen Sporthalle Gersweiler, bei dem es durch das Dach regnete und Lampen auf das Spielfeld zu krachen drohten, wurde Röchling Völklingen. Der Oberligist, der im Halbfinale mit 3:4 gegen die SF Köllerbach verloren hatte, besiegte im kleinen Finale Gastgeber und Verbandsligist SV Gersweiler mit 5:4. Zum besten Spieler des Energis-Adidas-Cups, zu dem insgesamt etwa 1200 Zuschauer kamen, wurde Mexid Kadrija vom SV Gersweiler gewählt. Die große Enttäuschung des Turniers war der 1. FC Saarbrücken, der mit einer Mischung aus Spielern der A-Jugend und der zweiten Mannschaft angetreten war. Doch das Aus für den hochgehandelten FCS kam in der Vorrunde, in der er gegen Gastgeber Gersweiler mit 1:3 verlor. Auch der Titelverteidiger und Saarlandligist SC Halberg Brebach scheiterte bereits in der Gruppenphase.

Turnier der SVGG Hangard

Bei dem mit 62 Punkten dotierten Procon-Cup des Verbandsligisten SVGG Hangard in der Ohlenbachhalle in Wiebelskirchen, zu dem 498 Zuschauer kamen, hat Hellas Bildstock seinen Vorjahressieg wiederholt. In der Neuauflage des Endspiels vom vergangenen Jahr besiegte der Verbandsligist am Sonntag den Saarlandligisten Spvgg. Quierschied mit 5:2. Die Hellas kassierte für den Turniersieg 31,5 Punkte sowie 500 Euro Preisgeld. Nach Platz drei am Auftaktwochenende zur Masters-Qualifikation beim Turnier des SV Merchweiler führen die Bildstocker die Tabelle mit 38,50 Punkten an. Die Quierschieder, die auch in Merchweiler Rang zwei belegt hatten, stehen mit 28 Punkten auf Tabellenplatz neun.

Platz drei belegte in der Ohlenbachhalle Saarlandligist und Masters-Titelverteidiger SV Auersmacher nach dem 5:1-Sieg im kleinen Finale gegen Verbandsligist SV Bliesmengen-Bolchen. Im Halbfinale hatte Auersmacher mit 3:5 gegen Hellas Bildstock verloren. Die Spvgg. Quierschied besiegte den Verbandsligisten SV Bliesmengen-Bolchen mit 3:2.

Turnier der SG Linxweiler

Das war eine faustdicke Überraschung: Der FC Kutzhof hat sich am Samstag im Sportzentrum St. Wendel den Sieg beim mit 29 Punkten dotierten Masters-Qualifikationsturnier der SG Linxweiler geschnappt. Im Finale bezwang der Landesligist den Turnierfavoriten SV Elversberg. Die Kutzhofer besiegten die mit der Regionalliga-Mannschaft gemeldete SVE, die aber bei allen Turnieren mit einer Mischung aus U23 und U19-Spielern antritt, mit 3:1. „Kutzhof hat uns zwei Mal geschlagen, deshalb war der Erfolg des FC verdient“, sagt Elversbergs Co-Trainer Christian Frank. In der Zwischenrunde hatte sich der Landesligist gegen die Elversberger mit 8:4 durchgesetzt.

Im Finale brachte Janik Belia den FC Kutzhof per Kopfball mit 1:0 in Führung. Kevin Gemeinder und Adnan Hodzic erhöhten auf 3:0 für den Außenseiter. Der Elversberger 1:3-Anschlusstreffer von Alexander Sutter kurz vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik.

„Wir haben mit Kutzhof schon ein paar Jahre nicht mehr in der Halle gespielt. Deshalb hätten wir nie damit gerechnet, hier zu gewinnen“, erklärt Belia vor Freude strahlend. Den Überraschungs-Coup feierte der Landesligist ausgiebig. „Wir haben es richtig krachen lassen. Ich glaube, dass hört man auch noch an meiner Stimme“, sagt Belia am Tag nach dem Turnier grinsend.

Rang drei beim Turnier in St. Wendel, das etwa 150 Zuschauer sahen, ging an Saarlandligist Borussia Neunkirchen durch ein 6:2 im kleinen Finale gegen Bezirksligist SG Gronig-Oberthal. Zuvor hatten die Borussen im Halbfinale gegen Elversberg mit 2:5 den Kürzeren gezogen. Gronig-Oberthal zog in der Vorschlussrunde gegen Kutzhof mit 1:4 den Kürzeren. Titelverteidiger und Saarlandligist VfL Primstal war nicht am Start.

Turnier des SV Hasborn

Mit einem Treffer 26 Sekunden vor Schluss hat Hendrik Schmidt den FC Hertha Wiesbach zum Sieg beim Adidas-Schaumberg-Cup des SV Hasborn geschossen. Der 25-Jährige erzielte in der Sporthalle Theley den 2:1-Siegtreffer für den Oberligisten im Endspiel gegen den Saarlandligisten FV Eppelborn. Rang drei ging an Landesligist SG Wadrill-Sitzerath, der im kleinen Finale Saarlandligist VfL Primstal mit 6:5 nach Siebenmeterschießen besiegte. Titelverteidiger FC Rastpfuhl war nicht am Start. Wegen der kurzfristigen Absage der SF Köllerbach II reduzierte sich zudem die Zahl der Wertungspunkte des Turniers, das etwa 600 Zuschauer sahen, auf 50.

Turnier der SG Körprich-Bilsdorf

Der SV Auersmacher (grüne Trikots) besiegte beim Turnier der SVGG Hangard in der Zwischenrunde den Gastgeber mit 9:2. Im Halbfinale scheiterte der Saarlandligist mit 3:5 an Verbandsligist Hellas Bildstock, der im Finale Saarlandligist Spvgg. Quierschied mit 5:2 bezwang und seinen Titel verteidigte. Foto: Heinz Bier