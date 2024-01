Was ist die Wahrheit im Fall Benfares? Spektakuläre Wende mit Zweifeln

Der Dopingfall Sara Benfares könnte eine spektakuläre Wendung nehmen, die die Öffentlichkeit zwischen Ungläubigkeit und tiefer Betroffenheit schwanken lässt. Der Saarbrücker Zeitung liegen französische Medienbeiträge vor, in denen die saarländische Olympia-Hoffnung Benfares mit der Diagnose Krebs in Verbindung gebracht wird. Das Doping-Portal SPE15 der Investigativ-Journalistin Odile Baudrier schrieb am Mittwochmorgen als Folge der Berichterstattung der SZ unter Berufung auf Trainer und Vater Samir Benfares, auch mit wörtlichen Zitaten, dass seine Tochter im August 2023 die Diagnose Knochenkrebs erhalten habe.