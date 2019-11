Gala in Saarlouis : Die Victoria als Motivationsschub für Tokio

Saarlouis Radfahrerin Lisa Klein ist Saarsportlerin des Jahres. Die weiteren Auszeichnungen gehen an Jan Frodeno und den FCS Tischtennis.

Radfahrerin Lisa Klein, Triathlet Jan Frodeno und die Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken sind die Saar-Sportler 2019. Am Sonntagabend wurden die Top-Stars des Saarsports auf einer Gala im Saarlouiser Theater am Ring gekürt. „Ich habe extra den Urlaub verlegt, damit ich heute da sein kann. Der Titel gibt mir Motivation in Richtung Olympia in Tokio. Ich freue mich sehr“, sagte Klein, die sich bei den Frauen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Triathletin Anne Haug lieferte, mit der Victoria in der Hand. „Die Entscheidung fiel tatsächlich erst mit den letzten paar Stimmzetteln“, erzählte Thomas Wollscheid, der Vorsitzende des Vereins Saarländische Sportjournalisten (VSS), der auch bei der 25. Auflage für die Wahl verantwortlich zeichnete. Die 23-jährige Zeitfahr-Spezialistin Klein holte in diesem Jahr unter anderem bei der WM Platz fünf in ihrer Paradedisziplin, Silber gab es in der gemischten Staffel.