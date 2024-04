Ringer vom KSV Köllerbach Etienne Kinsinger verpasst erhofftes Olympia-Ticket

Ringer Etienne Kinsinger ist bei den europäischen Qualifikationskämpfen für die Olympischen Spiele in Paris vorzeitig ausgeschieden. In Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, unterlag der Greco-Spezialist vom KSV Köllerbach in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm schon in der ersten Runde gegen den Türken Enes Basar mit 3:5 Punkten. Basar liegt in der Weltrangliste zwei Plätze hinter Kinsinger, der aktuell noch auf Rang 16 geführt wird.