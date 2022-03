Saarländer nominiert : Kinsinger und Cudinovic ringen bei EM in Budapest

Saarbrücken Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat am Montagnachmittag sein Aufgebot für die Europameisterschaften im griechisch-römischen und im freien Stil bekanntgegeben, die vom 28. März bis zum 3. April in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfinden.

Mit von der Partie werden auch zwei Saarländer sein. Bundestrainer Michael Carl nominierte Etienne Kinsinger vom KSV Köllerbach, der in der Klasse bis 63 Kilogramm griechisch-römisch an den Start geht. Carls Freistil-Kollege Jürgen Scheibe setzt in der Klasse bis 125 Kilogramm auf Gennadij Cudinovic (AC Heusweiler). Mit Viktor Lyzen (Alemannia Nackenheim, 61 Kilogramm Freistil) geht ein weiterer ehemaliger Köllerbacher in Budapest für Deutschland auf die Matte.