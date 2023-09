Ringen Kinsinger scheidet bei der WM schon in Runde eins aus

Kinsingers direkter Konkurrent im Kampf um die Startberechtigung bei den im Frühjahr anstehenden Qualifikations-Wettkämpfen für die Spiele in Paris ist Christopher Krämer, der in der serbischen Hauptstadt zumindest das Viertelfinale in der olympischen Klasse bis 60 Kilo erreicht hat. Das spricht auch klar für Krämer, der ein ganz starkes Ringer-Jahr vorzuweisen hat, auch wenn er das Paris-Ticket für einen Platz unter den ersten Fünf in Belgrad noch verpasste.