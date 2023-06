Ringen Kinsinger meldet sich zurück

An diesem Wochenende finden im SNP Dome in Heidelberg die deutschen Meisterschaften im Ringen der Männer und Frauen statt. Der Saarländische Ringerverband (SRV) wird mit fünf Athletinnen und 18 Athleten an den Start gehen. „Die Greco-Ringer werden am Freitag in Saarbrücken noch eine Trainingseinheit haben und dann anreisen“, sagt Landestrainer Kai Nöster: „Am Samstag sind dann Vorrunden- und Finalkämpfe bei Frauen und im Freistil der Herren. Die Endrunde Griechisch-Römisch ist dann am Sonntagvormittag.“