Kostenpflichtiger Inhalt: Vor dem DFB-Pokal-Knaller : „Der FCS hat sich dieses Halbfinale verdient“

Die Fans von Bayer Leverkusen lieben Stefan Kießling. Inzwischen arbeitet der 36-Jährige in der Sport-Geschäftsführung des Vereins. Foto: dpa/Marius Becker

Saarbrücken Der langjährige Topstürmer und heutige Mitarbeiter der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen spricht über das große Pokalspiel.

Von Patric Cordier

Er ist ein Gesicht des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Stefan Kießling bestritt zwischen 2006 und 2018 insgesamt 403 Spiele für Leverkusen und traf 144 Mal. Nach seiner Karriere nahm der sechsmalige Nationalspieler und WM-Teilnehmer 2010 eine Tätigkeit in der Verwaltung auf, arbeitet in der Sport-Geschäftsführung mit. Im SZ-Interview spricht der 36-Jährige über Joachim Löw, sein legendäres Phantomtor und natürlich das große DFB-Pokalspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) beim 1. FC Saarbrücken.

Herr Kießling, es gibt Menschen, die stehen in Ihrem Alter noch oder wieder auf dem Feld. Was machen Sie genau in der Geschäftsführung Sport bei Bayer Leverkusen?

STEFAN KIESSLING Ich habe ja trotz Hüftverletzung noch ein Jahr an meine aktive Karriere drangehangen. Das war aber mehr Quälerei als alles andere. Heute fungiere ich als Referent der Geschäftsführung Sport als Schnittstelle zwischen der Mannschaft, der Direktion Sport und allen anderen Direktionen.

Sie haben 403 Spiele in der Fußball-Bundesliga bestritten. Waren über Jahre einer der Sympathieträger über die Vereinsgrenzen hinaus. Jetzt haben die Fans gewählt und Sie Rudi Völler aus der Bayer-Jahrhundert-Elf verdrängt. Gibt das Stress mit Ihrem Chef?

KIESSLING (lacht) Er hat mich noch nicht zur Rede gestellt. Es ist unglaublich, so eine Wertschätzung zu erleben. Ich habe zwölf Jahre immer die Knochen hingehalten, versucht, den Fans was zurückzugeben. Unser Verhältnis war immer gut. Eine solche Wahl macht einen natürlich sehr stolz.

Wie sehr schmerzt es Sie jetzt, Spiele vor leeren Rängen zu sehen?

KIESSLING Das tut schon sehr weh. Du sitzt mit fünf Leuten im Stadion. Das will eigentlich kein Mensch. Aber wir müssen die Auflagen erfüllen und hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht und wir wieder mehr und mehr Zuschauer in die Stadion lassen können.

Verschiedene Fanorganisationen hatten in der Vergangenheit den Proficlubs eine zunehmende Ferne von der Basis vorgeworfen. Schaffen diese Geisterspiele nun ein neues Bewusstsein für die Wichtigkeit der Zuschauer in den Stadien, oder wird sich, wie mancher Sportwissenschaftler sagt, das System nach Corona rasch normalisieren?

KIESSLING Die Vereine brauchen die Fans, die Fans brauchen die Vereine. Ich behaupte mal, das wussten beide Seiten schon vorher. Ich glaube nicht, dass irgendwer irgendwann mal sagen wird, die Situation hat geholfen.

Mit Ihrem Namen verbindet man Stürmerqualität: 144 Treffer in der Bundesliga und damit nach Ulf Kirsten (181) zweitbester Bayer-Torjäger. Aber der Name Stefan Kießling steht auch für zwei Dinge: zu wenige Einsätze in der Nationalmannschaft und das sogenannte Phantomtor. Hegen Sie noch Groll, dass es nicht mehr als sechs Einsätze im DFB-Trikot wurden? Und was haben Sie ganz persönlich aus dem Trubel um den (Nicht-)Treffer gegen die TSG Hoffenheim 2013 mitgenommen?

KIESSLING Natürlich hätte ich gerne mehr für mein Land gespielt. Aber Bundestrainer Joachim Löw hat das anders gesehen. Ich passte halt nicht in sein System, aber ich habe damals schon meinen Frieden damit gemacht. Die öffentliche Diskussion um meine Person, dass Medien meinen Einsatz für die Nationalmannschaft gefordert haben, hat meinem Ruf sicherlich nicht geschadet. Und ich konnte mich so auch voll auf meine Leistung bei Bayer 04 konzentrieren. Ich war ja im Training, als andere auf Länderspiel-Tour waren. Das Phantomtor war das Schlimmste, was mir in meiner Karriere passiert ist. Ich bin es in schlaflosen Nächten immer wieder durchgegangen – ich habe einfach nicht gesehen, wie der Ball ins Tor gelangt ist. Keiner im Stadion hat das. Ich bin immer fair mit meinen Gegenspielern umgegangen. Dass man mir damals Unsportlichkeit vorgeworfen hat, hat sehr, sehr weh getan. Darum bin ich auch tatsächlich ein Befürworter des Videobeweises. Auch wenn man natürlich an der Schnelligkeit der Entscheidungen arbeiten muss und auch die Sache mit dem Handspiel schwierig scheint.

Bayer Leverkusen hatte in seiner Geschichte viele Gute Spieler. Völler, Ballack, Zé Roberto, Kießling. In der aktuellen Bayer-Mannschaft gibt es auch einen, der mächtig Potenzial hat und den Reiner Calmund schon als „kommenden Weltklasse-Spieler“ bezeichnet: Kai Havertz. Wie schätzen Sie ihn ein?

KIESSLING Kai ist ein ruhiger, bodenständiger Junge, der genau weiß, was er will. Ich durfte als alter Sack ja noch mit ihm spielen, als er damals zum ersten Mal hochkam zur ersten Mannschaft. Das Talent, das er hat, ist unglaublich. Die individuelle Klasse ist atemberaubend. Aber er ist ein Teamplayer, der immer alles gibt, damit die Mannschaft gewinnt.

Laut transfermarkt.de hat der 20-jährige Havertz einen Marktwert von 81 Millionen Euro. Stockt Ihnen angesichts solcher Zahlen nicht der Atem? Hat der Fußball – gerade in der aktuellen Pandemie-Situation – nicht jedes Maß verloren?

KIESSLING Die Diskussion hatten wir schon zu meiner Zeit, da waren die Beträge nur niedriger. Kai muss damit zurecht kommen, er kann ja nichts dafür, außer dass er so gut Fußball spielt.

Samstag Bayern München, kommenden Sonntag FC Schalke 04. Dazwischen ein DFB-Pokalspiel gegen einen Regionalligisten. Sie waren selbst Spieler. Wie schwer ist es, sich auf diese vermeintlich leichte Aufgabe gegen den 1. FC Saarbrücken zu konzentrieren?

KIESSLING Das hat nichts mit Regionalliga zu tun. Wenn du zwischen zwei Spitzenspielen in so kurzer Zeit auf einen kleineren Gegner triffst, ist das immer schwer. Oft gewinnst du die Topspiele und verlierst das andere. Das hat dann aber nichts mit der Einstellung zu tun. Man kann einfach bei so vielen Spielen in kurzer Zeit nicht immer die Aufmerksamkeit hochhalten.

Wie schätzen Sie den Gegner FCS ein?

KIESSLING Saarbrücken hat sich dieses Halbfinale absolut verdient. Vor Corona hätte ich sie als extrem unangenehm und unberechenbar eingeordnet. Jetzt fällt eine Einschätzung noch schwerer. Der FCS wird uns sicher nicht viele Räume geben. Wir werden viel Ballbesitz haben, müssen geduldig sein und Konter und Standardsituationen gegen uns vermeiden. Ein frühes Tor ist immer gut. Dass man rotiert, ist in einer funktionierenden Mannschaft richtig und wichtig. Es kommt auch immer auf die Frische an. Oft ist ein frischerer Spieler in einer Partie wertvoller als der vermeintlich bessere, der aber viele Spiele in den Beinen hat.

Karlsruhe, Düsseldorf, Köln – Städte am Rhein mit Mannschaften, die gegen den FCS rausgeflogen sind. Leverkusen liegt auch an diesem Fluss. Schlechtes Omen für Bayer, oder?